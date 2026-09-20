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Выборы в Госдуму: первые итоги после обработки более 15% бюллетеней в Алтайском крае

Выборы в Госдуму: первые итоги после обработки более 15% бюллетеней в Алтайском крае

В Алтайском крае обработали более 15% бюллетеней на выборах в Государственную Думу РФ. Первые данные показывают, что среди партий лидирует "Единая Россия", по округам также лучшие результаты у представителей партии власти.

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