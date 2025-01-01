Пугачева и Галкин* вызвали оторопь соотечественников своими танцами в новогоднюю ночь в ресторане

Новогодние праздники Алла Пугачева и Максим Галкин* провели в ресторане в окружении друзей. 75-летняя певица Алла Пугачева вместе с молодым мужем не стали отмечать наступление 2025 года дома, выбрав для празднования черные наряды и уютный ресторан, украшенный большой новогодней елкой.