Пугачева и Галкин* вызвали оторопь соотечественников своими танцами в новогоднюю ночь в ресторане

Новогодние праздники Алла Пугачева и Максим Галкин* провели в ресторане в окружении друзей. 75-летняя певица Алла Пугачева вместе с молодым мужем не стали отмечать наступление 2025 года дома, выбрав для празднования черные наряды и уютный ресторан, украшенный большой новогодней елкой.
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