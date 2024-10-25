В Крыму более 3000 пешеходов-нарушителей привлекли к ответственности

В Крыму сотрудниками Госавтоинспекции проведен комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!» Сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 400 информационно-пропагандистских мероприятий и более 10000 тысяч профилактических бесед в местах массового нахождения граждан с различными категориями участников дорожного движения (пешеходами, водителями, пассажирами общественного транспорта), посещались образовательные организации с целью проведения просветительских мероприятий с учащимися.