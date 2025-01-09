Влиятельный южноуральский политик покинул пост главы межрегионального управления Россельхознадзора

Анатолий Литовченко ушел из Россельхознадзора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, Анатолий Литовченко ушел в отставку в конце минувшего года.
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