«Прямо как в игре»: первый полноценный трейлер сериала Fallout не оставил фанат...

«Прямо как в игре»: первый полноценный трейлер сериала Fallout не оставил фанатов равнодушнымиВслед за откровениями для Vanity Fair создатели сериала Amazon Studios по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр Fallout от Bethesda Softworks поделились первым полноценным трейлером шоу.