Китай раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19

Китайские власти отказались от второго этапа расследования о происхождении коронавируса. Замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь посчитал план, предложенный Всемирной организацией здравоохранения, «издевательством над наукой».
Китайские власти отказались от второго этапа расследования о происхождении коронавируса. Замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь посчитал план, предложенный Всемирной организацией здравоохранения, «издевательством над наукой».
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