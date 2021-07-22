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Китай раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19

Китай раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19

Китайские власти отказались от второго этапа расследования о происхождении коронавируса. Замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь посчитал план, предложенный Всемирной организацией здравоохранения, «издевательством над наукой».

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