“Я начала рыдать”, – беременная жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк призналась, что вскоре может ослепнуть

May 17, 2021. - Russia, Moscow. - Premiere of the TV series 'The Clinic of Happiness' directed by Aleksander Kirienko at the 'Karo 11 Oktyabr' cinema.
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