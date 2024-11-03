Многодетная невеста назвала Гузееву «злой теткой» в прямом эфире

Автор прав, неприятная история. Женщину с пятью детьми надо было поддержать добрым словом, а не критиковать.

Юлия Уханова

А она и есть злая, жирная тетка. Типа вышла в свет за счет мужа, забыла как сама сидела одна. Да и программа "давай поженимся" тупая.