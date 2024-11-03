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Мода и Шоу-бизнес

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Многодетная невеста назвала Гузееву «злой теткой» в прямом эфире

Многодетная невеста назвала Гузееву «злой теткой» в прямом эфире

Конфликт вспыхнул между ведущей Ларисой Гузеевой и одной из участниц, россиянкой Анной Пархатской. Мать пятерых детей из Барнаула пришла на программу в поисках любви и поделилась сложной историей своей жизни.

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Комментарии
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Ирина Черных
Автор прав, неприятная история. Женщину с пятью детьми надо было поддержать добрым словом, а не критиковать.
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8 час.
Юлия Уханова
А она и есть злая, жирная тетка. Типа вышла в свет за счет мужа, забыла как сама сидела одна. Да и программа &quot;давай поженимся&quot; тупая.
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7 час.
Ф
Фил
Гузеева зазнавшаяся корова. Толстая как поросенок, а гонора как у королевы.
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3 час.

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