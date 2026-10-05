Движение по улице Пролетарской в Екатеринбурге закроют на неделю

Движение по улице Пролетарской возле дома № 7 в Екатеринбурге будет прекращено с 12 по 19 октября из-за строительства нового медицинского учреждения на месте здания под снос.
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