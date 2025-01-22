БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая угроза: в 2025 году на Украине заработает спутниковая связь для обычных смартфонов Starlink Direct to cell

Новая угроза: в 2025 году на Украине заработает спутниковая связь для обычных смартфонов Starlink Direct to cell

В конце 2024 года – начале 2025 года как-то незаметно прошла новость о том, что в 2025 году на Украине начнёт работать новая система спутниковой связи Starlink Direct to cell от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

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