В Подмосковье полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Раменское» задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.