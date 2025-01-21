Власти ЯНАО утвердят ценовой потолок на авиарейсы в Тюмень и Москву

Власти Ямала установят предельные цены на билеты на субсидируемые рейсы в Тюмень и Москву. Так, авиаперелет из Салехарда, Ноябрьска и Надыма в столицу обойдется с «Морошкой» до 12,9 тысячи рублей, без нее — до 17 690, следует из проекта постановления, опубликованного пресс-службой губернатора ЯНАО.