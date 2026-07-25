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Иркутск Сегодня

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Путин из Иркутска улетел в Омск

Президент России Владимир Путин 24 июля 2026 года посетил Иркутск, а 25 июля он уже в Омске. Как сообщила пресс-служба Кремля, сегодня в Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором участвуют Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

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