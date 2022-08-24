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В Саратовской области продолжаются мероприятия с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности»

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Саратову провели для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Дружба», мероприятие с использованием инновационного мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».

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