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Rocket Lab получила рекордный контракт на $266 млн для испытаний противоракетной обороны США

Rocket Lab получила рекордный контракт на $266 млн для испытаний противоракетной обороны США

Компания проведёт 12 суборбитальных запусков для Космических сил США с возможностью добавить ещё 6 миссий, начиная с конца 2026 годаRocket Lab получила крупнейший контракт в истории компании: Космические силы США (US Space Force) выбрали её для проведения серии суборбитальных запусков стоимостью $266 млн.

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