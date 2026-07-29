Rocket Lab получила рекордный контракт на $266 млн для испытаний противоракетной обороны США

Компания проведёт 12 суборбитальных запусков для Космических сил США с возможностью добавить ещё 6 миссий, начиная с конца 2026 годаRocket Lab получила крупнейший контракт в истории компании: Космические силы США (US Space Force) выбрали её для проведения серии суборбитальных запусков стоимостью $266 млн.