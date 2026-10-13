Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300

Устройство совместимо с Mesh-сетями и оснащено портом WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с. Devolo представила маршрутизатор WiFi 7 BE9300, который отличается внутренним расположением антенн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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