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Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300

Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300

Устройство совместимо с Mesh-сетями и оснащено портом WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с. Devolo представила маршрутизатор WiFi 7 BE9300, который отличается внутренним расположением антенн.

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