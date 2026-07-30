С 1 августа 2026 года Сбербанк полностью меняет правила входа в мобильное приложение и веб-версию «Сбербанк Онлайн».
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С 1 августа 2026 года Сбербанк полностью меняет правила входа в мобильное приложение и веб-версию «Сбербанк Онлайн».
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