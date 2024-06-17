Камала Харрис призвала к «сокращению численности населения» ради экологии

Михаил Гринжук

Я согласен с этой Умственно отсталой только в одном. Надо действительно сократить население и рождаемость . Только надо сделать это в Америке и Европе и хохляндии, чтоб дебилы вроде хохлов байдена и таких как она меньше стало. Пора начать избавляться от генетического мусора.