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Несекретные материалы

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Камала Харрис призвала к «сокращению численности населения» ради экологии

Камала Харрис призвала к «сокращению численности населения» ради экологии

На одном из публичных выступлений в ходе предвыборной кампании Джозефа Байдена вице-президент и член партии демократов Камала Харрис высказалась о важности снижения численности населения.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
На б. украине тоже экологии улучшаете?
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9 час.
Михаил Гринжук
Я согласен с этой Умственно отсталой только в одном. Надо действительно сократить население и рождаемость . Только надо сделать это в Америке и Европе и хохляндии, чтоб дебилы вроде хохлов байдена и таких как она меньше стало. Пора начать избавляться от генетического мусора.
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8 час.
Геннадий Хрипунов
А что она правильно говорит, сократить численность США и других стран подчиняющиеся США, но не Народа Америки и Европы и других стран Мира, а их политиков, детей и внуков кто и подчиняется фашистской демократии режима США.
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6 час.

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