Мировое обозрение

60 подписчиков

Депутат Рады Рабинович провел параллель между романом «12 стульев» и встречей Путина с Зеленским

Депутат Рады Рабинович провел параллель между романом «12 стульев» и встречей Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским при определенных обстоятельствах, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх