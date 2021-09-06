Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями

Александр Лукашенко 5 сентября поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает сегодня, 6 сентября, ИА «Азия плюс» со ссылкой на пресс-службу лидера Беларуси.