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Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями

Александр Лукашенко 5 сентября поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает сегодня, 6 сентября, ИА «Азия плюс» со ссылкой на пресс-службу лидера Беларуси.

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