Бойцы ВДВ поразили «Ланцетами» цели ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники «Ланцетами» поразили, вывели из строя и уничтожили самоходную установку 2С1 «Гвоздика», грузовой автомобиль и танк украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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