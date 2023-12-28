Страна и люди
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Страна и люди

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Бойцы ВДВ поразили «Ланцетами» цели ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы ВДВ поразили «Ланцетами» цели ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники «Ланцетами» поразили, вывели из строя и уничтожили самоходную установку 2С1 «Гвоздика», грузовой автомобиль и танк украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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