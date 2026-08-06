«Ониксы» подняли над Одессой огненный гриб после трагедии в Геленджике

Как сообщили Минобороны РФ и телеграм-канал «Хроники Гераней», российские войска нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам ВСУ, портовой инфраструктуре и судам, доставлявшим вооружение в украинскую часть Причерноморья.
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