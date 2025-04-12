Запах ношеных носков: может ли он быть опасен для здоровья на самом деле

По носкам, а вернее по их «свежести», можно сделать вывод о чистоплотности человека. А в некоторых странах мира (например, в Индии) могут даже арестовать за демонстрацию «пахучести» этого предмета гардероба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии