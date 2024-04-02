На Алтае дорожного начальника обвинили в превышении полномочий на 107 млн рублей

Начальник отвечал за организацию работ по содержанию дорог и следил за их сохранностью В Алтайском крае в превышении должностных полномочий обвинили начальника отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения Управления автомобильных дорог "Алтай", сообщает региональный СК.
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