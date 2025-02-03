В Барнауле из-за морозов до -25 градусов ресурсовиков попросили отложить плановые работы

На всякий случай, чтобы люди в холода не остались, например, без горячей воды В Барнауле в конце недели ожидаются морозы до -25 градусов, в связи с чем ресурсоснабжающие организации попросили не проводить плановые земляные работы, сообщает мэрия.
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