ВТБ продал бывший офис банка «Открытие» в центре Москвы

ВТБ продал бывший офис банка «ФК Открытие», расположенный у Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на подтверждение сделки в банке, однако сумма и покупатель не раскрывались официально.