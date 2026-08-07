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FiNE NEWS

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ВТБ продал бывший офис банка «Открытие» в центре Москвы

ВТБ продал бывший офис банка «ФК Открытие», расположенный у Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на подтверждение сделки в банке, однако сумма и покупатель не раскрывались официально.

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