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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлсон – 3-й игрок в истории «Вашингтона», достигший отметки 500 передач в НХЛ

Защитник выступил вторым ассистентом при шайбе Дилана Строума в матче с «Каролиной» (6:2).  На счету 33-летнего американца 21 (2+19) очко в 37 играх в этом сезоне.

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