ЦБ критикует застройщиков за подорожание жилья, банки выдают ипотеку под рекордные проценты. Обзор Банки.ру

В Центробанке раскритиковали решение застройщиков выделять субсидии на низкие ставки по ипотеке после отмены массовой льготной программы под 8%, так как стоимость жилья за счет них, наоборот, увеличивается, пишут «Ведомости».
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