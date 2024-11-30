Невролог рассказала о пользе для здоровья человека от домашних животных

Кто-то заводит питомцев, чтобы справиться с одиночеством, кто-то — для настроения. Есть мнение, что домашние животные способствуют более активному развитию детей и даже могут участвовать в лечении некоторых заболеваний.
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