Chery Tiggo 4 PRO стал самой продаваемой иномаркой

Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO впервые обогнал по продажам Haval Jolion. По данным агентства АВТОСТАТ, кроссовер Chery Tiggo 4 PRO стал самым продаваемым иностранным автомобилем в России по итогам 47-й недели 2024 года.
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