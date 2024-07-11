Петербург ожидает прибытия 28 электробусов «Сириус»

Как сообщил в своем официальном Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, на вологодском предприятии «Транс-Альфа» провели осмотр электробусов «Сириус», которые предназначены специально для города на Неве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии