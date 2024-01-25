В Астрахани новогодние елки помогут бездомным собакам

В Астрахани нашли новое применение новогодним деревьям. Акцию, которую организовал оператор по обращению с отходами «ЭкоЦентр» при поддержке муниципального предприятия «Зелёный город», назвали «Ёлки-щепки».
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