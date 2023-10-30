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Царьград

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ЮНЕСКО: Африка может стать лидером в области моды

ЮНЕСКО: Африка может стать лидером в области моды

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле 26 октября представила доклад «Модная индустрия в Африке: тенденции, вызовы и возможности развития», в котором утверждается, что в ближайшие 10 лет спрос на африканскую высокую моду вырастет на 42%, а Чёрный континент может стать одним из мировых лидеров в области моды.

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