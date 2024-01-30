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Добрый Мир

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    Вы обманываете нас? , 7 у Украины это некомпетентность, а у России гармония, что то не сходитсяРоссия прирастет ...
  • Андрей Мирошкин
    "Крупное земельное владение расположено и в африканском Никарагуа."- африканское Никарагуа-это круто👍Путин открыл ящик...
  • Evgeny Ku
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"Как они это сделали под санкциями?": Россия вышла на второе место в мире по количеству подлодок. А первые не США

"Как они это сделали под санкциями?": Россия вышла на второе место в мире по количеству подлодок. А первые не США

17 января 52K прочитали Здравствуйте, уважаемые читатели. На днях читал американскую прессу, где читатели удивлялись, как России удалось выйти на чистое второе место по количеству подводных лодок в условиях жестких санкций.

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