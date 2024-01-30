"Как они это сделали под санкциями?": Россия вышла на второе место в мире по количеству подлодок. А первые не США

17 января 52K прочитали Здравствуйте, уважаемые читатели. На днях читал американскую прессу, где читатели удивлялись, как России удалось выйти на чистое второе место по количеству подводных лодок в условиях жестких санкций.
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