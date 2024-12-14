Чиновники продолжают говорить, не сильно задумываясь над тем, что говорят

Бабушки и дедушки не только теперь дольше до пенсии работают, но и по достижении пенсионного возраста продолжают до самой смерти, потому что на такую пенсию большинство не сможет достойно проживать

Александр Т

Женя ты приморский ДУРАЧОК?!?!?! Интересно а если мама или папа гинеколог а у вас мальчик? Или не дай бог практолог? Я уже не говорю о вредных профессиях. Как тогда быть? Проще поменять министров недоумков.