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Чиновники продолжают говорить, не сильно задумываясь над тем, что говорят

Чиновники продолжают говорить, не сильно задумываясь над тем, что говорят

Конечно, о том, что необходимо повышать рождаемость говорить надо. Но когда говоришь, надо думать о том, что ты говоришь.

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Комментарии
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Александр Рябчиков
Бабушки и дедушки не только теперь дольше до пенсии работают, но и по достижении пенсионного возраста продолжают до самой смерти, потому что на такую пенсию большинство не сможет достойно проживать
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15 час.
Александр Т
Женя ты приморский ДУРАЧОК?!?!?! Интересно а если мама или папа гинеколог а у вас мальчик? Или не дай бог практолог? Я уже не говорю о вредных профессиях.  Как тогда быть? Проще поменять министров недоумков.
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