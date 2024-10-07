ТАСС, Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Феодосии после возгорания на нефтебазе.
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ТАСС, Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Феодосии после возгорания на нефтебазе.
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