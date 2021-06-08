Бэйли о 5:4 с «Бостоном»: «Варламов позволил нам пережить шторм, а потом мы перевернули ход матча»

Форвард «Айлендерс» Джош Бэйли прокомментировал победу над «Бостоном» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:4, 3-2).

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