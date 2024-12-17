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В ЕС технично ушли от темы развертывания на Украине военных контингентов стран Запада

В ЕС технично ушли от темы развертывания на Украине военных контингентов стран Запада

Штатовский иновещательный официоз Voice of America передает слова новоназначенной главы европейской дипломатии и бывшй эстонской премьерки Каи Каллас, сказанные ею перед встречей министров иностранных дел ЕС, назначенной на 18-19 декабря: “Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев.

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