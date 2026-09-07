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Суррогатную модель аэродинамики NASA CRM скорректировали по измерениям в аэродинамической трубе

Суррогатную модель аэродинамики NASA CRM скорректировали по измерениям в аэродинамической трубе

В новой работе представлен фреймворк экспериментальной калибровки суррогатных моделей аэродинамики. Он адаптирует нейросетевой суррогат, обученный на данных вычислительной гидродинамики (CFD), с использованием измерений поверхностного давления в аэродинамической трубе.

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