Корейская компания Dencle выводит на российский рынок инновационную зубную щетку

Компания Dencle подписала в Сеуле соглашение с Woods H&F о старте продаж в России и Узбекистане. Южнокорейский бренд Dencle, созданный профессиональными стоматологами – специалистами в области ухода за полостью рта, с использованием передовых технологий, разработал уникальную форму зубной щетки, защищенную мировыми патентами.
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