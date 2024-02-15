Корейская компания Dencle выводит на российский рынок инновационную зубную щетку

Компания Dencle подписала в Сеуле соглашение с Woods H&F о старте продаж в России и Узбекистане. Южнокорейский бренд Dencle, созданный профессиональными стоматологами – специалистами в области ухода за полостью рта, с использованием передовых технологий, разработал уникальную форму зубной щетки, защищенную мировыми патентами.