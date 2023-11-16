Врач рассказал о разрушающем воздействии наркотиков на организм

Влияние психоактивных веществ (ПАВ) на человека разнообразны и очень губительны. Попадая в организм, они разрушают изнутри не только личность, но и внутренние органы и системы, рассказал 16 ноября в разговоре с «Известиями» врач-психотерапевт, врач-нарколог Антон Денисенков.