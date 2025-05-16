Steak Lovers
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Steak Lovers

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Всего 1 ложка и клубника усыпана ягодами: срочная майская подкормка, которую нельзя упустить

Всего 1 ложка и клубника усыпана ягодами: срочная майская подкормка, которую нельзя упустить

Май — ключевой месяц для клубники, когда именно от подпитки зависит будущий урожай. Простой настой из дрожжей, зелени и золы способен ускорить цветение и завязь, сделать ягоды сладкими, крупными и ароматными.

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