Всего 1 ложка и клубника усыпана ягодами: срочная майская подкормка, которую нельзя упустить

Май — ключевой месяц для клубники, когда именно от подпитки зависит будущий урожай. Простой настой из дрожжей, зелени и золы способен ускорить цветение и завязь, сделать ягоды сладкими, крупными и ароматными.
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