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Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии Госсовета по молодежной политике

Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии Госсовета по молодежной политике

Дмитрий Артюхов, глава комиссии Госсовета России по направлению «Молодежь и дети», провел заседание, на котором обсуждались ключевые направления формирования нового национального проекта «Молодежь и дети».

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