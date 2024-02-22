Экстремист Навальный – время жить и время умирать

Алексей Навальный, честно говоря, выбрал крайне неудачное время для собственной кончины. Смерть экстремиста и по совместительству террориста никогда не была выгодна Кремлю, а сейчас сложно даже придумать менее удачный момент для гибели многолетнего сидельца.
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