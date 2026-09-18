В Севастополе за неделю выявили 116 нарушений среди водителей мототранспорта и СИМ

37 транспортных средств помещены на специализированную стоянку.Госавтоинспекция Севастополя продолжает усиленную профилактическую работу с водителями мототранспорта и средств индивидуальной мобильности.
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