Поставленные МиГ-31БМ из последней партии вызывают обеспокоенность у командования НАТО

МиГ-31БМ 107 тыс прочтений Еще вначале этого месяца Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал российскому Минобороны первую в этом году партию модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.
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