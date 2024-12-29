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Добрый Мир

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Поставленные МиГ-31БМ из последней партии вызывают обеспокоенность у командования НАТО

Поставленные МиГ-31БМ из последней партии вызывают обеспокоенность у командования НАТО

МиГ-31БМ 107 тыс прочтений Еще вначале этого месяца Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал российскому Минобороны первую в этом году партию модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

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