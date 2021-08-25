Нобель ушел с «Матч ТВ», Путин поручил найти спонсора «Нижнему Новгороду», «Реал» предложил 160 млн евро за Мбаппе, Роналду присматривается к «Ман Сити» и другие новости

Лена МиськоСпортНобель ушел с «Матч ТВ», Путин поручил найти спонсора «Нижнему Новгороду», «Реал» предложил 160 млн евро за Мбаппе, Роналду присматривается к «Ман Сити» и другие новостиВсем доброго утречка! Несём вам только позитив и добро – ну а поутру, как всегда, несём вам главные новости вчерашнего дня.Вернуться к статье252НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоТрансферный рынок накаляется. До закрытия осталось немного. Вот, что слышно: * Новый игрок в борьбе за Азмуна – «Лион». Моуринью уже накупил форвардов, а «Байер» просто притих. Так что переезд во Францию более чем реален. * Влашич в похожей ситуации. Никто в Италии не может найти деньги на хорвата. Зато они есть у «Вест Хэма». Сегодня будет встреча с агентом. Никола второй в списке хотелок англичан после Лингарда. * 👀 «Спартак» активно ищет защитника. Варианты – несколько ноунеймов из-за рубежа и наш родной Влад Игнатьев. Плюс могут подтянуть Макарчука из «Балтики». А Жиго, похоже, все-таки уйдет. * 😒 Что-то неладное с Антоном Миранчуком. На фоне истории с травмой и новым курсом «Локо» уход игрока вполне вероятен. ЦСКА и «Зенит» – главные претенденты. Их интерес недавно подтвердил агент. * 😎 Главный камбек сезона – Жирков в ЦСКА. Сейчас ветеран долечивает травму под надзором главы медштаба армейцев Безуглова. А еще Юрий Валентинович и его семья хотят вернуться в столицу. Ждем! @matchpremierЛена МиськоСегодня матчами с участием клубов ФНЛ и ФНЛ2 стартует групповой этап Кубка РоссииЛена Мисько7 теннисистов вошли в топ-50 спортсменов с самым высоким маркетинговым потенциалом в 2021 году. Спортсменам в рейтинге давали оценки по критериям «частота публикаций», «охват», «вовлеченность», «демографическое распределение аудитории» и ее «привлекательность». 2. Осака 8. Циципас 9. Джокович 13. Федерер 19. Димитров 25. Тим 26. Надаль https://50mm.sportspromedia.com/athletes/Лена МиськоГоворит человек, год назад адовое интервью с Дзюбой сделавший для своего Инстаграма, а не своего канала. Sports.ru Канделаки об уходе Нобеля с «Матч ТВ»: https://www.sports.ru/football/1100488105-kandelaki-ob-uxode-nobelya-s-match-tv-dlya-menya-nepriemlemo-kogda-zhu.html?sl=1Лена МиськоЧестность - не порок, [25.08.21 08:43] Летнее регистрационное окно скоро закрывается. Можно подводить некоторые итоги. В частности, по каким внутрироссийским трансферам наших игроков любительским клубам, воспитавшим футболистов, положены солидарные выплаты: Дмитрий Чистяков: из "Ростова" в "Зенит" (выкуп прав) Илья Агапов: из "Рубина в "Спартак" (выкуп прав) Максим Ненахов: из "Ахмата" в "Локомотив" (выкуп прав) Наир Тикнизян: из ЦСКА в "Локомотив" (выкуп прав) Иван Савицкий: из "Ленинградца" в "Рубин" (выкуп прав) Сергей Терехов: из "Оренбурга" в "Сочи" (выкуп прав) Дмитрий Воробьев: из "Оренбурга" в "Сочи" (аренда) Данила Прохин: из "Зенита" в "Ростов" (выкуп прав); из "Ростова" в "Сочи" (аренда) Максим Мухин: из "Локомотива" в ЦСКА (выкуп прав) Денис Макаров: из "Рубина" в "Динамо" (выкуп прав) Кирилл Большаков: из "СКА-Хабаровск" в "Химки" (выкуп прав); из "Химок" в "Олимп Долгопрудный" (аренда) Артем Соколов: из "Чертаново" в "Химки" (выкуп прав) Кирилл Боженов: из "Химок" в "Ростов" (выкуп прав); из "Ростова" в "Химки" (аренда) Игорь Калинин: из "Динамо" в "Урал (выкуп прав); из "Урала" в "Ростов" (выкуп прав) Николай Комличенко: из "Динамо" в "Ростов" (аренда) Никита Кривцов: из "Торпедо" Владимир в "Краснодар" (выкуп прав) Владимир Ильин: из "Ахмата" в "Краснодар" (выкуп прав) Артем Тимофеев: из "Спартака" в "Ахмат" (выкуп рав) Виталий Лысцов: из "Локомотива" в "Ахмат" (аренда) Игорь Коновалов: из "Рубина" в "Ахмат" (аренда) Владислав Карапузов: из "Динамо" в "Ахмат" (аренда) Даниил Уткин: из "Краснодара" в "Ахмат" (аренда) Артем Архипов: из "Кубани" в "Ахмат" (аренда) Кирилл Колесниченко: из "Кайрата" в "Урал" (выкуп прав) Илья Помазун: из ЦСКА в "Урал" (аренда) Александр Саплинов: из "Ростова" в "Уфу" (аренда) Данил Степанов: из "Рубина" в "Арсенал" (аренда) Данил Липовой: из "Динамо" в "Крылья Советов" (выкуп прав) Максим Глушенков: из "Спартака" в "Крылья Советов" (аренда) Сергей Пиняев: из "Чертаново" в "Крылья Советов" (выкуп прав) Герман Онугха: из "Краснодара" в "Вайле" (выкуп прав); из "Вайле" в "Крылья Советов" (аренда) Тимур Сулейманов: из "Локомотива" в "Нижний Новгород" (выкуп прав) Кирилл Косарев: из "Рубина" в "Нижний Новгород" (аренда) Возможно, список неполный. Замечание принимаются #рпл #переходытрансферы #солидаркаЛена МиськоРадимов объявил, что прекращает общение с крупнейшим спортивным изданием – достали тренера шуточками после разгрома от «Красавы»Лена Миськото есть когда он сам троллит - это норм, а его низзяя... слабакЛена МиськоМладенец с обложки знаменитого альбома Nirvana вырос и подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы Того самого малыша, плывущего к долларовой купюре на обложке альбома Nevermind, зовут Спенсер Элден. Спустя 30 лет он вдруг осознал, что его эксплуатировали: Элден утверждает, что обложка представляет собой запрещенный откровенный контент с изображением детей. Теперь 30-летний Спенсер видит себя жертвой коммерческих сексуальных действий. Иск подан против длинного списка ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющей имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряда звукозаписывающих компаний. По данным Variety, он требует не менее 150 тысяч долларов от каждого фигуранта иска.Лена МиськоЕго родителям в 1993г, заплатили за это фото 200 долларов, почему он им не предъявляет?кузнецов владимирЗаплатили родителям, а эксплуатировали егоRuslan ZakirovСудя по менеджерским решениям Дюкова у НН появится новый спонсор (все-таки Начальник практически приказал). Надо же все-таки любимчику Дюкова и всего Питера забить кому-то и желательно так, чтобы стать лучшим бомбардиром сразу. В прошлом сезоне для этого попользовали, подтерлись и выкинули Тамбов. А здесь, я уверен, сольют в унитаз НН и лишь одна штука не утонет (их тренер).Ritchie BlackmoreПопилят денюшки, а дальше, возможно, выкинут.Ruslan ZakirovТы знаешь, я вот с астраханскими чиновниками и их подрядчиками воюю. У нас в Астрахани коррупции нет. Зато какое-то гигантское количество ленивых и непрофессиональных людей. Они не воруют. Они просто тупо дело сделать не могут. Все через жопу, без мозгов, делают-переделывают и при этом кучей таких же рабочих.Ritchie BlackmoreРуслан, в целом, согласен. Но! "У нас в Астрахани коррупции нет" - не может быть!Ruslan ZakirovМожет-может. Пересажали уже столько чиновников, что все боятся лишнюю копеечку прихватить.Ritchie BlackmoreВ Китае смертная казнь и всё равно находятся. А у нас при такой "малине" - всегда стянуть готовы казённого добра... Воры-гуманисты, воруем очень чисто...Кого то сажают, а кому то "трын-трава"... Посмотреть на "домишки", ахнешь! И это только надводная часть огромного айсберга.Лена МиськоДумала матч Шахтер - Монако до серии пенальти дойдет Но вышел на замену Агилар и сделал автогол... Мудрик перемудрил красиво!Лена Миськоклассно в свои замкнул, Пашке нашему Маслову учиться и учитьсяЛена Миськотеперь Монако может попасться Спартаку в ЛЕ?Лена МиськоПятов пц дикий... в упор мячи тащит в свои 100 летЛена МиськоМонако красиво играет, но лохи ;( - столько могли в основное забитьЛена МиськоВСЕ! «Шахтер» сделал камбек и вышел в групповой этап Лиги чемпионов!Лена МиськоРоссия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Ее обогнала Австрия * Россия пропустила Австрию вперед в таблице коэффициентов УЕФА. https://m.sports.ru/football/1100533032-rossiya-upala-na-10-e-mesto-v-tablicze-koefficzientov-uefa-ee-obognala.htmlЛена Миськосейчас Украина тоже обгонитЛена МиськоМолдавский клуб впервые сыграет в группе ЛЧ – «Шериф» прошел «Динамо» ЗагребКомментировать
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