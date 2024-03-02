Бизнесмен Дотком назвал Шольца психически больным после публикации разговора офицеров

Предприниматель, специалист в области информатики, программист и хакер немецко-финского происхождения Ким Дотком заявил, что запись разговора немецких офицеров об ударах по по Крымскому мосту ракетами Taurus свидетельствует о безумии канцлера Олафа Шольца.