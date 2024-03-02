Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Политик типа Навальный - лайт? Ну-ну...Сомнения в СВО вы...
  • irina bugrova
    Прочтите статью, она небольшая. Там написано - депутат Госдумы, заместитель председателя Госдумы. На лице написано - ...Сомнения в СВО вы...
  • Эльдар Алиев
    Кто вообще он((((Сомнения в СВО вы...

Бизнесмен Дотком назвал Шольца психически больным после публикации разговора офицеров

Бизнесмен Дотком назвал Шольца психически больным после публикации разговора офицеров

Предприниматель, специалист в области информатики, программист и хакер немецко-финского происхождения Ким Дотком заявил, что запись разговора немецких офицеров об ударах по по Крымскому мосту ракетами Taurus свидетельствует о безумии канцлера Олафа Шольца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх