Бизнесмен Дотком назвал Шольца психически больным после публикации разговора офицеров

Предприниматель, специалист в области информатики, программист и хакер немецко-финского происхождения Ким Дотком заявил, что запись разговора немецких офицеров об ударах по по Крымскому мосту ракетами Taurus свидетельствует о безумии канцлера Олафа Шольца.
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