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Закон, порядок, государство

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Операторы ударных FPV-дронов инженерного соединения «Южной» группировки войск проходят подготовку на специализированных полигонах в тыловых районах СВО

Операторы ударных FPV-дронов инженерного соединения «Южной» группировки войск проходят подготовку на специализированных полигонах в тыловых районах СВО

Испытания проходят с максимальным приближением к боевой обстановке, прежде чем приступить к работе военнослужащие маскируются и ищут укрытия, на случай обнаружения с воздуха.

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