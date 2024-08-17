В Туле введут ограничения по продаже алкоголя из-за матча «Арсенала»

В Туле 17 августа введут временные ограничения по продаже алкоголя. Рассказываем, с чем это связано.В Туле 17 августа введут временные ограничения по продаже алкоголя в связи с футбольным матчем ФК "Арсенал".
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